02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 32 gözaltı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2023 15:16
İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde PKK operasyonu
81 ilde özel sağlık hizmeti!
81 ilde özel sağlık hizmeti!
Gençlere ’gençlik kartı’ müjdesi!
Gençlere 'gençlik kartı' müjdesi!
Yurt dışındaki vatandaşlar nasıl temsil edildi?
Yurt dışındaki vatandaşlar nasıl temsil edildi?
Milli gurur TOGG tünelden geçti
Milli gurur TOGG tünelden geçti
İzmir’e teknoloji üssü!
İzmir'e teknoloji üssü!
Heyelan mağdurlarına ev teslimatı
Heyelan mağdurlarına ev teslimatı
Türkiye’nin başarıları dünya manşetlerinde!
Türkiye'nin başarıları dünya manşetlerinde!
Adalet alanında hangi atımlar atıldı?
Adalet alanında hangi atımlar atıldı?
TOGG’da bir ilk! Alıp öyle bir şey yaptı ki...
TOGG’da bir ilk! Alıp öyle bir şey yaptı ki...
İnanç özgürlüğü muhalfetin hedefinde
"İnanç özgürlüğü muhalfetin hedefinde"
Gümrük ve Ticaret Bakanı A Haber’de!
Gümrük ve Ticaret Bakanı A Haber'de!
Daha Fazla Video Göster