İstanbul için korkutan uyarı! Sadece 176 günlük stok kaldı

İstanbul'da, eylül ve ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen, Kasım ve Aralık ayındaki yağışlarda yüzde 20 azalma olursa uyarı, yüzde 25 azalma olursa alarm vermek gerekir. İstanbul'da su sıkıntısı yaşanabilir" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise, "Önümüzdeki dönem kurak geçecek gözüküyor. Bu nedenle tasarrufların yapılmasında fayda var" diye konuştu.