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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanır mı? Belediye meclisi yeni bir başkan mı seçecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı? Belediye meclisi yeni bir başkan mı seçecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 10:35
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bundan sonraki süreç merak konusu oldu. İBB'ye kayyum atanacak mı? Gözaltı süreci ne kadar sürecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İBBye kayyum atanır mı? Canlı yayında anlattı İBB'YE KAYYUM ATANIR MI? CANLI YAYINDA ANLATTI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanır mı? Belediye meclisi yeni bir başkan mı seçecek?
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