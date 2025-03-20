20 Mart 2025, Perşembe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı? Belediye meclisi yeni bir başkan mı seçecek?
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bundan sonraki süreç merak konusu oldu. İBB'ye kayyum atanacak mı? Gözaltı süreci ne kadar sürecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.