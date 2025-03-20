İBB’ye kayyum atanır mı? Belediye meclisi yeni bir başkan mı seçecek? A Haber canlı yayınında çarpıcı detaylar

İBB'YE KAYYUM ATANACAK MI?

Fakat bu durumun terör örgütü ile iltisaklı olması halinde yani suç örgütü kurulması, terör örgütleriyle iltisaklı olunması halinde bu durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili belediyeye kayyum atanması söz konusu olacaktır.

Sayın İmamoğlu ile alakalı olarak yapılan soruşturmalarda saymış olduğumuz iddialar bulunduğu için ilerleyen süreçte muhtemelen İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atanması söz konusu olacaktır.