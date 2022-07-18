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İstanbul Büyük Belediyesi’nin bütçesi ne kadar? İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor?

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 10:05
Son dakika haberleri… Merkezi hükümet tarafından belediyelere ayrılan bütçeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Belediyenin bütçesi mevcut durumda 10 bakanlıktan daha fazla. Nüfusuyla, büyüklüğüyle kapasitesiyle İstanbul ülkelerden bile büyük. Peki İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor? İstanbul’un 122 milyarı nerede? Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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