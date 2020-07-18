İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu DHKP-C'li teröristler için destek istedi

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 'Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı. Timtik ve Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.