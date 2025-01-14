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İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması! Görevden alma talebi

İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması! Görevden alma talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 20:47
PKK'lı 2 terörist hakkında skandal sözleriyle tepki çeken İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlandı. Davanamede Kaboğlu ve ekibinin yönettiği baronun, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.
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İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması! Görevden alma talebi
İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması!
İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması!
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