İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı

Bahçelievler’de akşam saatlerinde kolonları çatlayan 6 katlı binanın çatlayan kolonları belediye ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 3 milimetre kaydığı öğrenilen binanın yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN