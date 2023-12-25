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İsrailli rehineden itiraf: Bizi İsrail’den Kassam Tugayları kordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 12:17
Hamas'ın yaklaşık bir ay önce serbest bıraktığı İsrailli rehine Goldstein, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Hamas hakkındaki yalanlarını çürüten Goldstein, “İsrail ordusunun açtığı ateşten bizi Kassam Tugayları korudu" dedi.
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