İsrail'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den sert tepki! Hukuk ve anlaşmalar hiçe sayılıyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon kınanırken "İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sert tepki göstererek "Bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi. İşte detaylar...

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