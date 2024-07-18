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İsrail'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den sert tepki! Hukuk ve anlaşmalar hiçe sayılıyor

İsrail'in Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den sert tepki! Hukuk ve anlaşmalar hiçe sayılıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 18.07.2024 17:48
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyon kınanırken "İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sert tepki göstererek "Bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi. İşte detaylar...
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