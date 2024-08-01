01 Ağustos 2024, Perşembe
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İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda İsmail Haniye suikastı protestosu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluk binası önünde ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.