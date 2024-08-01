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İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda İsmail Haniye suikastı protestosu

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda İsmail Haniye suikastı protestosu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 01:17
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluk binası önünde ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.
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