ABD-İran gerilimi Hazar Denizi'ne mi taşınıyor?

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle gerilim tırmanırken, Tahran’ın ablukanın yol açtığı ekonomik baskıyı aşmak için ticaret rotasını Hazar Denizi’ne kaydırmaya hazırlandığı iddia edildi. İran’ın Hazar üzerinden taşımacılığı artırarak Rusya’dan Avrasya’ya uzanan yeni bir ticaret hattı oluşturmayı hedeflediği belirtilirken, bu yolla mal ve hammadde ithalatının yanı sıra tarım, sanayi ve inşaat ürünlerinin ihracatının artırılması planlanıyor. Bu gelişmeler, çatışmanın Hürmüz Boğazı’ndan Hazar Denizi’ne sıçrama ihtimalini gündeme getirirken, uzman isimler konuyu A Haber’de değerlendirdi.