İran'ın ABD üssünü vurma anları ortaya çıktı

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek çevresinden de peş peşe patlama haberleri gelirken, karşılıklı askeri hamleler bölgedeki gerilimi kritik bir noktaya taşıdı. ABD'nin saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları da misilleme yaptı. İran güçlerinin Amerikan hedeflerine yönelik saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, ABD üssünün vurulduğu anlar kameralara böyle yansıdı.