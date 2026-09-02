Gemi kazasında kritik gelişme! Filikalar bulundu, 10 personel aranıyor

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin batmış olabileceğini değerlendirdiğini açıkladı. Gemide görev yapan 10 personel için arama çalışmaları sürerken, gemiye ait can kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikasının deniz yüzeyinde tespit edildiği bildirildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, gemi kazasına ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.