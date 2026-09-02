Edirne'de imar ruhsatı için rüşvet pazarlığı kamerada: 200 bin euro talebi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir müteahhidin imar ruhsatı onayıyla ilgili para talebi iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararlarının alındığı belirtildi. Müteahhit Özçelik'in ifadesinde, Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar'ın kendisini aradığını ve gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söylediğini beyan ettiği aktarıldı. Özçelik'in ifadesine göre, 17 Ağustos 2026 tarihinde Edirne Adliyesi önündeki bir kafede gerçekleşen görüşme ise kameraya yansıdı.