20 Kasım 2023, Pazartesi
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İsrail’in güneyi işgal planı ne? Gazze yeryüzünden siliniyor mu?
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de masum bebeklere karşı açtığı savaşta 45 gün geride kaldı. Ölenlerin sayısı enkaz altındakilerle birlikte artık 15 bini geçmiş durumda. İsrail “kuzeyi terk edin” uyarılar yapıp güneye zorunlu göçe tabi tuttuğu insanları güneyde vurmaya başladı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya değerlendirdi.