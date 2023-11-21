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İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı! Cebaliye’de meskun mahal çatışmaları

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 14:27
İsrail’in Gazze’de bebeklere yönelik savaşı aralıksız olarak devam ediyor. Bölgede ölenlerin sayısı 13 bini geçti. Savaşın ilk gününden beri bölgede bulunan A Haber ekipleri sınır hattında son durumu aktardı.
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