İsrail’in Gazze’deki vahşi cinayetleri! Baba ve kızı keskin nişancılar katletti

Gazze’yi adeta ölüm kapanına çeviren İşgalci İsrail Terör Örgütü, havadan-karadan ve denizden sivilleri yok ederken diğer taraftan harabeye çevirdiği sokaklarda vahşi cinayetler işliyor. Eş-Şati Mülteci Kampı'nda katiller sürüsünün keskin nişancıları baba ve kızını acımasızca katletti.

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