21 Kasım 2023, Salı
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İsrail'in Gazze’de çocuklarla savaşında 46. gün! Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…
İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü katliamlarda 46. güne girildi. Katiller ordusu Gazze sokaklarında işgalini ve katliamını sürdürüyor. Hamas’tan ise ateşkese yönelik önemli bir açıklama geldi ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.