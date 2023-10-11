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İsrail'e gidemeyen gemi Türkiye'de

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 17:11
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ABD'li ve Kanadalı 2 bin 600 yolcuyu taşıyan kruvaziyer gemi Marmaris'e demir attı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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