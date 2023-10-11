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İsrail'den Lübnan sınırına işaret fişeği! Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 19:52
İsrail – Lübnan sınırında gerilim yükseldi. Hizbullah güçleri farklı noktalardan İsrail’e sızmaya çalışıyor. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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