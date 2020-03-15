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15.03.2020

İsrail'de karantinada olması gereken koronavirüs hastası tutuklandı

İsrail hükümeti, koronavirüs nedeniyle marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararı aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye göre karantinada olması gereken bir kişi sokakta görülünce tutuklandı. Öte yandan Netanyahu akşam saatlerinde koronavirüs hastalarının takibi için anti-terör teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Netanyahu, kafeler, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri ve tüm eğlence mekanlarının kapatılmasına kara verdiklerini söyledi. Marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonlarının açık kalacağına vurgu yapan Netanyahu, toplu taşımanın da olağan seyrinde devam edeceğini ifade etti.

Netanyahu, ayrıca 10 kişiden fazla katılımcının olacağı toplantı veya etkinliklerin de yasaklandığını kaydetti.

VAKA SAYISI 193'E YÜKSELDİ
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 193'e yükseldiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı. İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

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