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İsrail’de kara harekatı sinyali! Netanyahu sınırdaki askerleri ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 09:02
İsrail kara harekatı hazırlıklarını artırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırda askerlerle bir araya geldi, "Zafer kazanacağız" dedi. Savunma Bakanı Gallant ise, "Gazze'yi şu an uzaktan görüyorsunuz ama yakında içeriden göreceksiniz" diyerek kara harekatı sinyali verdi.
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