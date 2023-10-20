İsrail’de kara harekatı sinyali! Netanyahu sınırdaki askerleri ziyaret etti

İsrail kara harekatı hazırlıklarını artırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırda askerlerle bir araya geldi, "Zafer kazanacağız" dedi. Savunma Bakanı Gallant ise, "Gazze'yi şu an uzaktan görüyorsunuz ama yakında içeriden göreceksiniz" diyerek kara harekatı sinyali verdi.

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