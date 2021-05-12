12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail terörüne karşı direniş! Lid kentinde OHAL ilan edildi

İsrail terörüne karşı direniş! Lid kentinde OHAL ilan edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2021 08:28
Güncelleme:12.05.2021 08:34
İsrail'in Lid kentinde Yahudi işgalcilerin şehit ettiği Filistinlinin cenaze törenine radikal Yahudi gruplar müdahale etti. Küçük çaplı kavgalarla başlayan olaylar kalabalığın hızla büyümesinin ardından meydan savaşına döndü. Taş ve sopalar havada uçuştu, araçlar ateşe verildi. Şiddet olayları kontrolden çıkınca kentte OHAL ilan edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O kentte OHAL ilan edildi
O kentte OHAL ilan edildi
A Haber'de Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki
A Haber'de Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki
İsrail durmuyor! Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdılar
İsrail durmuyor! Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdılar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu
''İBB balon belediyeciliği yapıyor tek tek patlatacağız''
''İBB balon belediyeciliği yapıyor tek tek patlatacağız''
Babacan'ın 'ihanet' itirafın sert tepki: Çift karakterli...
Babacan'ın 'ihanet' itirafın sert tepki: Çift karakterli...
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?
A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video
A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?
Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?
Daha Fazla Video Göster