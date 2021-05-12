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İsrail terörüne karşı direniş! Lid kentinde OHAL ilan edildi
İsrail'in Lid kentinde Yahudi işgalcilerin şehit ettiği Filistinlinin cenaze törenine radikal Yahudi gruplar müdahale etti. Küçük çaplı kavgalarla başlayan olaylar kalabalığın hızla büyümesinin ardından meydan savaşına döndü. Taş ve sopalar havada uçuştu, araçlar ateşe verildi. Şiddet olayları kontrolden çıkınca kentte OHAL ilan edildi.