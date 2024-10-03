03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail nasıl misilleme yapacak? ABD'nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler

İsrail nasıl misilleme yapacak? ABD'nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 12:23
Güncelleme:03.10.2024 12:24
İran’ın Fettah füzeleri ile Tel Aviv vurmasının ardından gözler terör devleti İsrail’in yapacağı misillemeye çevrildi. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, ABD’nin nükleer tesislerin vurulmasını istemediğini söyleyerek “Enerji hatları, petrol tesisleri ve limanlar İsrail tarafından vurulacak. Ancak Gazze kasabı Netanyahu İran'ın nükleer programını da hedef alacaktır. Bu da Orta Doğu savaşı anlamına gelir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyrut’ta büyük savaş paniği
Beyrut'ta büyük savaş paniği
DNA testi ne zaman sonuçlanacak?
DNA testi ne zaman sonuçlanacak?
ABD’nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler
ABD'nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler
TEKNOFEST heyecanı! İşte yeni modeli
TEKNOFEST heyecanı! İşte yeni modeli
A Haber vurulan sağlık merkezinde!
A Haber vurulan sağlık merkezinde!
Lübnan İsrail’in saldırıları altında!
Lübnan İsrail’in saldırıları altında!
A Haber savaş cephesinde
A Haber savaş cephesinde
İsrial’in kirli planı! Türkiye’ye 1 saatlik mesafe
İsrial'in kirli planı! Türkiye'ye 1 saatlik mesafe
Cem Garipoğlu o mezarda mı?
Cem Garipoğlu o mezarda mı?
A Haber savaş cephesinde
A Haber savaş cephesinde
Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı
Orta Doğu’da eller tetikte! İsrail’in Rusya’yı planı
644 şüpheli yakalandı
644 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster