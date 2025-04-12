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İsrail haddini aşarsa Türkiye’ye ne yapacak? AK Partili Selman’dan önemli açıklamalar: Tüm dünyadaki oyunu değiştiren Türkiye var

İsrail haddini aşarsa Türkiye’ye ne yapacak? AK Partili Selman'dan önemli açıklamalar: Tüm dünyadaki oyunu değiştiren Türkiye var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 05:40
Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile yapılan basın toplantısında "Türkiye'nin Suriye'de askeri üstler kuracağını iddia ederek İsrail'in bu durumu tehdit olarak gördüğünü" söylemişti. O sözler üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda Netanyahu'ya ilişkin sert sözlerle Suriye'ye yönelik tepki göstererek "Kimse sabrımızı yanlış anlamasın" ifadelerini kullanmıştı. Peki İsrail Suriye'ye yönelik olası bir saldırıda Türkiye ne gibi hamleler yapar? A Haber camlı yayınına katılan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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İsrail haddini aşarsa Türkiye’ye ne yapacak? AK Partili Selman’dan önemli açıklamalar: Tüm dünyadaki oyunu değiştiren Türkiye var
İsrail haddini aşarsa Türkiye’ye ne yapacak? AK Partili Selman’dan önemli açıklamalar: Tüm dünyadaki oyunu değiştiren Türkiye var
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