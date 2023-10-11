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İsrail Gazze’de yasaklı fosfor bombası kullandı! İşte o anlar…

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Giriş: 11.10.2023 16:15
Gazze’ye ölüm yağdıran insan haklarını hiçe sayan 2,5 milyon insanı adeta açık bir hapishaneye kapatan İsrail, Gazze’de yasaklı fosfor bombası kullandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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