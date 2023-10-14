İsrail BBC muhabirlerini gözaltına aldı! Araçtan çıkarıp yerlerde sürükledi

Son dakika haberi... BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu. BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

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