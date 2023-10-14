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İsrail BBC muhabirlerini gözaltına aldı! Araçtan çıkarıp yerlerde sürükledi

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 01:21
Son dakika haberi... BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu. BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.
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