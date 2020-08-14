İsrail-BAE anlaşması ne anlama geliyor?

ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriyle ilgili olarak, Başkan Erdoğan'dan Abu Dabi'deki büyükelçimizi geri çekebiliriz açıklaması yapılmıştı. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açabilir? Konuyla ilgili olarak SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriyle ilgili olarak, Başkan Erdoğan'dan Abu Dabi'deki büyükelçimizi geri çekebiliriz açıklaması yapılmıştı. Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açabilir? Konuyla ilgili olarak SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün önemli değerlendirmelerde bulundu.