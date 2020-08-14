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İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor?

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Giriş: 14.08.2020 10:46
Güncelleme:14.08.2020 11:48
Türkiye’den İsrail ile anlaşan BAE’ye çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" dedi. Peki İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor? Ahmet Yesevi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, canlı yayında değerlendirdi. Türkiye'den İsrail ile anlaşan BAE'ye çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" dedi. Peki İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor? Ahmet Yesevi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar, canlı yayında değerlendirdi.
İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor?
İsrail - BAE anlaşması ne anlama geliyor?
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