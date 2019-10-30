BİZE ULAŞIN
30.10.2019
İsraf algısı yürüten İmamoğlu'ndan Şevval Sam'a 760 bin TL'lik konser kıyağı
Seçim çalışmalarında israf algısı yaratmaya çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin 29 Ekim organizasyonunda sahne alan Şevval Sam'a, 760 bin lira ödediği iddiaları gündeme geldi. Şevval Sam'ın menajeri, henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.