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30.10.2019

İsraf algısı yürüten İmamoğlu'ndan Şevval Sam'a 760 bin TL'lik konser kıyağı

Seçim çalışmalarında israf algısı yaratmaya çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin 29 Ekim organizasyonunda sahne alan Şevval Sam'a, 760 bin lira ödediği  iddiaları gündeme geldi. Şevval Sam'ın menajeri, henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.

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