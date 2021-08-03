İspanya'nın yangın söndürme uçakları Türkiye'de: Bu küçük bir iş değil

Son dakika haberi...İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.



İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de'' ifadelerine yer verdi. Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.