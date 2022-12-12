12 Aralık 2022, Pazartesi
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İsmi tecavüz skandallarına karışmıştı: Halk TV 'istismar' yayınına CHP'li Özgür Karabat'ı çıkardı
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 'istismar' konulu bir canlı yayın yapıldı. Adı daha önce tecavüz ve şantaj skandallarına karışan CHP'li Özgür Karabat'ın da yayında yer alaması tepkilere neden oldu. Bilindiği üzere 2020 yılında Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Doğan, "Bana zorla sahip oldu. Yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişkisi var" ifadelerini kullanmıştı.