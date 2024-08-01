01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | ABD’nin Dedeağaç yığınaklanması ve Orta Doğu planları! Canlı yayında bomba yorum

İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | ABD’nin Dedeağaç yığınaklanması ve Orta Doğu planları! Canlı yayında bomba yorum

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2024 09:17
Güncelleme:01.08.2024 09:23
Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da şehit edilmesinin yankıları sürüyor. ABD suikast ile ilişkisi olmadığını ancak İsrail’i korumaya devam edeceğini ilan etti. İran’da ise saldırı planları konuşuluyor, Hizbullah ise “Fuad Şükür’ün intikamı alınacak” açıklamaları yapıyor. Orta Doğu’da ateş çemberi giderek genişliyor. ABD bölgede ne yapmak istiyor? Terör devleti İsrail üzerinden Haçlı Seferleri mi başlatılacak? Türkiye’nin yanı başında Dedeağaç’ta yığınaklanma ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suikasta İranlılar ne diyor?
Suikasta İranlılar ne diyor?
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
Hizbullah misilleme yapacak mı?
Hizbullah misilleme yapacak mı?
Bölgesel savaş riski var mı?
Bölgesel savaş riski var mı?
Dünya İsrail’i kınadı ABD İran’ı suçladı
Dünya İsrail’i kınadı ABD İran’ı suçladı
Haniye suikastına İranlılar ne diyor?
Haniye suikastına İranlılar ne diyor?
Filistin topraklarında Haniye yası
Filistin topraklarında Haniye yası
BMGK’da Haniye toplantısı! Hangi ülke ne dedi?
BMGK’da Haniye toplantısı! Hangi ülke ne dedi?
ABD’nin kanlı planları! Canlı yayında bomba yorum
ABD’nin kanlı planları! Canlı yayında bomba yorum
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonu
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-24" operasyonu
Haniye için İran’da tören düzenlendi
Haniye için İran’da tören düzenlendi
İsrail Başkonsolosluğu’nda Haniye suikastı protestosu!
İsrail Başkonsolosluğu’nda Haniye suikastı protestosu!
Daha Fazla Video Göster