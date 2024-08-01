01 Ağustos 2024, Perşembe
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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | ABD’nin Dedeağaç yığınaklanması ve Orta Doğu planları! Canlı yayında bomba yorum
Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da şehit edilmesinin yankıları sürüyor. ABD suikast ile ilişkisi olmadığını ancak İsrail’i korumaya devam edeceğini ilan etti. İran’da ise saldırı planları konuşuluyor, Hizbullah ise “Fuad Şükür’ün intikamı alınacak” açıklamaları yapıyor. Orta Doğu’da ateş çemberi giderek genişliyor. ABD bölgede ne yapmak istiyor? Terör devleti İsrail üzerinden Haçlı Seferleri mi başlatılacak? Türkiye’nin yanı başında Dedeağaç’ta yığınaklanma ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.