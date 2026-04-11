İslamabad’da dev pazarlık! İsrail’in korktuğu başına mı geliyor?

Dünya diplomasisinin kalbi Pakistan’ın başkenti İslamabad’da atıyor! Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki derin düşmanlığı bitirecek ya da yeni bir savaşın fitilini ateşleyecek tarihi müzakereler, nefes kesen bir diplomatik satranca dönüştü. A Haber ekranlarına bağlanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, teknik heyetler arasında pazar gününün ilk saatlerine sarkan kritik görüşmelerin tüm perde arkasını deşifre etti.