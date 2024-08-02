02 Ağustos 2024, Cuma
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İslam dünyası neden Haniye suikastına sessiz? İran saldırıya ne cevap verecek?
İran’ın başkenti Tahran’da Çarşamba günü Hamas’ın lideri İsmail Haniye İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit edildi. Hem İslam dünyası hem de bazı Arap ülkeleri yapılan alçak saldırıya karşı sessizliğe büründü. Haniye bugün Katar’dan son yolculuğuna uğurlanırken İslam alemi ve Arap liderlerin sessizliği de tepki çekiyor. İran’ın ise ülkesinin kalbinde yapılan saldırıya ne karşılık vereceği merak konusu oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran araştırmacısı Doç. Dr. Turgay Şafak değerlendirdi.