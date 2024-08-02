02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İslam dünyası neden Haniye suikastına sessiz? İran saldırıya ne cevap verecek?

İslam dünyası neden Haniye suikastına sessiz? İran saldırıya ne cevap verecek?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 12:57
İran’ın başkenti Tahran’da Çarşamba günü Hamas’ın lideri İsmail Haniye İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit edildi. Hem İslam dünyası hem de bazı Arap ülkeleri yapılan alçak saldırıya karşı sessizliğe büründü. Haniye bugün Katar’dan son yolculuğuna uğurlanırken İslam alemi ve Arap liderlerin sessizliği de tepki çekiyor. İran’ın ise ülkesinin kalbinde yapılan saldırıya ne karşılık vereceği merak konusu oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran araştırmacısı Doç. Dr. Turgay Şafak değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran saldırıya ne cevap verecek?
İran saldırıya ne cevap verecek?
12 terörist etkisiz hale getirildi!
12 terörist etkisiz hale getirildi!
4 ülkeden saldırı planı! Cumartesi korkusu
4 ülkeden saldırı planı! Cumartesi korkusu
İran’ın karanlık sicili! İçeriden ihanet
İran'ın karanlık sicili! İçeriden ihanet
Ankara’daki tarihi takasa MİT imzası
Ankara’daki tarihi takasa MİT imzası
Dünya tarihi takasta MİT’in rolünü konuşuyor!
Dünya tarihi takasta MİT’in rolünü konuşuyor!
Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi?
Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi?
Haniye’nin cenazesi için Doha’da!
Haniye'nin cenazesi için Doha'da!
Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete’de!
Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete'de!
Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
MİT imzalı tarihi takas operasyonu!
MİT imzalı tarihi takas operasyonu!
İsrail’e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı!
"İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı!"
Daha Fazla Video Göster