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25.03.2020

İSKİ çalışanlarından koronavirüs isyanı: Korunaksız çalıştırılıyoruz! Her gün tehdit ile karşı karşıyayız

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin saha sayaç okuma ekibi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) karşında korunaksız bir şekilde çalıştırıldıklarını ifade ederek, İSKİ önünde açıklama yaptı. Görüşmek için çalıştıkları kurumdan içeri alınmadıklarını ifade eden çalışanlar, 14 gün idari izinli sayılmalarını talep etti. Bir İSKİ çalışanı ise "Her gün tehdit ile karşı karşıyayız" dedi.

İSKİ'nin sahada sayaç okuma ekibi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) karşında korumasız bir şekilde çalıştırıldıklarını ifade ederek, İSKİ önünde eylem yaptı. Yetkililerin kendilerini yaşadıkları sorunları konuşmak için korona nedeni ile içeri almadığını ifade eden çalışanlar, sahada maskesiz ve eldivensiz çalıştırıldıklarını belirtti. İSKİ önünde toplanan grup adına açıklama yapan İSKİ çalışanı bir kişi, "Bizler İSKİ'de sayaç okuma işlemi yapan işçileriyiz. İstanbul'un her gün 700 noktasına ulaşarak su sayaçlarını okumak ile görevliyiz. Yaklaşık 15 gündür hiçbir koruyucu malzeme verilmeden sahada koruyucu malzeme olmadan çalıştık. Onlardan istediğimiz basit bir eldiven, maske ve el dezenfektanıydı. Bunların hiçbirisi verilmedi. Bizleri her gün sahaya gönderdiler" dedi.

"HER GÜN TEHDİT İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Yaşadıkları zorluklarını dile getirdiklerini ifade eden İSKİ çalışanı, "Yaşadığımı zorluklar karşısında bunları dile getirdik. 'Ellerinizi yıkayın kendini koruyun' diyorlar. Birçok yer kapatıldı. Bizler ise korunaksız olarak günde 700 abonenin kapısını çalıyoruz. Bugün buraya yaşadıklarımızı anlatmaya geldik. Bize, 'Korona virüsü var. Sizinle görüşemeyiz. Sayınızı beşe düşürüp öyle geliniz' dediler. Bizleri her sabah 5 metrekarelik bir iş yerine üst üste 40 arkadaşımızı katarak iş dağıtanlar, mesele işçilerin sorunlarını konuşmaya gelince korona virüs nedeni ile kabul etmiyorlar. Yaşadığımız sıkıntıyı dile getireceğiz. Kadrolu işçiler diye böyle bir salgın döneminde taşeron diye işçileri ikiye bölerseniz bu salgının altından kalkamayız. Her gün tehdit ile karşı karşıyayız. Bizler hangi virüsü taşıdığımızı bilmeden 65 yaş üstü ailelerimiz ile temas ediyoruz. Korunaksız çalışıyoruz. Çocuklarımıza temas ediyoruz. Onlar da risk altında bulunuyor. Saha çalışanı bin 400 tane arkadaşımız için tepkimizi dile getiriyoruz. 14 gün idari izin istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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