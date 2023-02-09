İskenderun Limanı’ndaki yangın! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş depremi sonrası İskenderun Limanı’nda başlayan yangın 4 gündür sürüyor. Ekiplerin havadan karadan ve denizden müdahalesi devam ediyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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