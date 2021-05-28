İşin Aslı - Türkiye – ABD ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapıları aralanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşmesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden dev şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi. İşte detaylar..

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