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İşin Aslı – Şişli Belediyesi’nde neler oluyor? Söz verilen projeler kağıt üzerinde mi kaldı?
İstanbul'un en yoğun olan ilçelerinden birisi Şişli. Sayılı nüfusunun yanı sıra gün içerisinde milyonlarca kişi ilçeden gelip geçiyor. Ancak Sişli Belediyesi ilçenin gelişimi için iddia o ki pek gayret göstermiyor. CHP’li Muammer Keskin vaatlerini yapıyor mu? İşte detaylar...