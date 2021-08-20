21 Ağustos 2021, Cumartesi
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İŞİN ASLI – CHP’nin tepki çeken “afet siyaseti”! Gerçek dışı iddialar ve gerçekler…
Türkiye, doğal afetlerde bir yandan yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da CHP'nin gerçek dışı iddiaları ile meşgul oluyor. Ana muhalefet partisinin deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde ortaya attığı bütün iddiaların gerçek ile uzaktan yakından alakasının olmadığı ortaya çıktı. İşte o idialardan bazıları ve işin aslı.