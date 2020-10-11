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İşgalci Ermenistan'dan sivillere terör saldırısı! Ateşkesi ihlal etti

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Giriş: 11.10.2020 09:19
Güncelleme:11.10.2020 09:24
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden aktardı.

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