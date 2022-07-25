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Irkçı saldırıya uğrayan Suriyeli genç A Haber'e konuk oldu: Ücretsiz sağlık hizmeti alıyorlar mı? Türkiye her ay maaş mı yatırıyor?

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Giriş: 25.07.2022 22:09
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılan bir sokak röportajında ırkçı saldırılara maruz kalan Ahmet Kanjo isimli Suriyeli genç, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Türkiye'nin gündemine oturan videoya ilişkin, "Bana gösterilen tepkinin Türk halkını temsil ettiğini düşünmüyorum." diyen Kanjo, Suriyeliler hakkında ortaya atılan, "'Ücretsiz ve sıra almadan sağlık hizmeti alıyorlar', 'Türkiye, kendilerine her ay maaş yatırıyor', 'Sınavsız üniversiteye girebiliyorlar'" şeklindeki iddialara da yanıt verdi.
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