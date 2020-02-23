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23.02.2020

İran'dan Türkiye'ye kara, demir ve hava yolu ulaşımı durduruldu

Türkiye, İran ile olan sınır kapılarının kapatıldığını açıklarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları da aktardı. Koca, "Türkiye'den İran'a geçişler devam ederken, İran'dan Türkiye'ye gelişler gerçici olarak durduruldu." şeklinde konuştu.

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