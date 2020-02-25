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25.02.2020
İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!
Son dakika haberine göre; İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.
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