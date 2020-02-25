25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.02.2020

İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!

Son dakika haberine göre; İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen ilk Türk vatandaşlar, uçakla Ankara'ya geldi. Yolcular, 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amacıyla karantina altında tutulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!
İran'daki koronavirüs salgını sonrası Türk vatandaşlar Türkiye'ye getirildi!
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da böyle karşılandı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da böyle karşılandı
Bahçeli HDP kongresine ateş püskürdü!
Bahçeli HDP kongresine ateş püskürdü!
15 Temmuz sonrası kaç FETÖ'cü ihraç edildi?
15 Temmuz sonrası kaç FETÖ'cü ihraç edildi?
Cesaretin ve fedakarlığın sembolü: Mehmetçik
Cesaretin ve fedakarlığın sembolü: Mehmetçik
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki
Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki
Esad'ın tankını ZPT ile kovaladılar!
Esad'ın tankını ZPT ile kovaladılar!
Göçün sebebi Esad rejimi ve destekçileridir
"Göçün sebebi Esad rejimi ve destekçileridir"
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
HDP'nin şeffaflık çağrısına İYİ Parti'den tepki! ''CHP bunun hesabını versin''
HDP'nin şeffaflık çağrısına İYİ Parti'den tepki! ''CHP bunun hesabını versin''
Gezi kalkışması ve Batı'nın iki yüzlülüğü!
Gezi kalkışması ve Batı'nın iki yüzlülüğü!
Daha Fazla Video Göster