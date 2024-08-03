03 Ağustos 2024, Cumartesi
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İran’da Haniye suikastına gözaltı dalgası! 20’den fazla üst düzey isme gözaltı
Hamas siyasi lideri İsmail Haniye İran'da şehit oldu. Saldırıya ilişkin sır perdesi ise kalkmadı. Son olarak Tahran yönetimi saldırı ile bağlantısı olabilecek 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Aralarında istihbarat yetkilileri ile Devrim Muhafızları da vardı. Gözaltı haberinden kısa süre sonra Devrim Muhafızları Haniyye’nin nasıl öldürüldüğüne ilişkin dikkati çeken detayları açıkladı.