03 Ekim 2024, Perşembe
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İran'da darbe alan İsrail'in kirli planı! Türkiye'ye 1 saatlik mesafe
Orta Doğu’yu havadan cehenneme çeviren katliamcı İsrail’in askerleri dün Lübnan’a sızmaya çalıştı ancak düştükleri pusuda Hizbullah tarafından etkisizleştirildiler. İran’ın saldırıları karşısında neye uğradığını şaşıran terör devleti İsrail havadan Gazze, Lübnan ve Suriye’ye saldırlar yaptı. Türkiye'ye 1 saatlik mesafedeki Lazkiye vuruldu. Teröristan devleti hesaplarının kurulduğu bölgede M4 karayoluna yakın yerler hedef alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.