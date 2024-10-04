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İran dini liderinin Hamaney’in açıklamaları İsrail'de yankı buldu mu?

İran dini liderinin Hamaney’in açıklamaları İsrail'de yankı buldu mu?

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 16:48
İran dini lideri Hamaney'in İsrail'i gerekirse yeniden vurabilecekleri açıklaması İsrail'de nasıl yankı buldu?  İsrail'den gelen son bilgileri A Haber ekibinden İslim İstanbullu Tel Aviv'den aktardı.
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