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Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 14:50
Güncelleme:23.12.2023 16:29
Dün akşam saatlerinde Türkiye’nin yüreğini yakan haberler geldi. Irak’ın Hakurk bölgesinde terör örgüt PKK tarafından yapılan saldırıda kahraman 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı. Alçak saldırının ardından bölgede yapılan operasyonlarda 7 terörist yok edildi. Peki Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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