Dün akşam saatlerinde Türkiye’nin yüreğini yakan haberler geldi. Irak’ın Hakurk bölgesinde terör örgüt PKK tarafından yapılan saldırıda kahraman 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı. Alçak saldırının ardından bölgede yapılan operasyonlarda 7 terörist yok edildi. Peki Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

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