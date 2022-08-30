30 Ağustos 2022, Salı
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Irak'ta 'Sadr' gerilimi: En az 10 ölü! Dışişlerinden flaş uyarı: Seyahat etmeyin
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Gelişme sonrası binlerce Sadr yanlısı sokağa çıkmış, bir bölümü de Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Ülkede çıkan çatışmalarda en az 10 kişi öldü. Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yaşananlar sonrasında vatandaşların ülkeye seyahat etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Son gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ ile Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.